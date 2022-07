DELFI USA-s | Suurde mängu kerkinud Mägi: ma ei karda seda positsiooni, kus ma olen

Kas hooaeg on siiani olnud perfektne? „Kui 400 m tõkkejooksu tase on nii palju kiiremaks läinud, siis võib-olla meil siin on jah hea meel, et kõik stardid on olnud alla 49 sekundi, aga on olnud ka mehi, kelle kõik stardid on alla 48 sekundi,“ arutles Mägi MM-i sportlaskülas Eesti ajakirjanikega vesteldes. „Iseenda tegemisi analüüsides ei taha öelda perfektne, sest näen juba, kus ja mida saaks teha veel kvaliteetsemalt. Aga see ongi see 400 tõkkejooksu võlu. Arvan, et sellist perfektset sooritust või valmistumist ei olegi olemas. Mis mulle meeldib, on see, et asjad on olnud minu enda kontrolli all ja sujunud vastavalt sellele ettevalmistusele, kuidas ma olen näinud, et see minema peaks. Kaasaarvatud see, et tulemustes ei ole lainetust. Perfektne on aga natuke liiga tugev sõna.“