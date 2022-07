DELFI VIDEO RALLY ESTONIAL | Ralliveoki roolis Latvala: see on lihtsam, kui ma arvasin

Enne starti tehti aga õhtuse publikukatse eel peaproov, asjaosalised tutvusid nii masinate kui ka rajaoludega.



“Ma ei tea siiani, miks ma selle väljakutsega nõustusin,“ naeris Moncet ja tõdes, et läks üritusega kaasa vaid seetõttu, et teised tiimijuhid olid ennast juba kirja pannud. „Kaubik on suurim masin, millega olen sõitnud. See oli minu esimene kord veokis ja see oli tõesti päris lõbus,“ tunnistas ta aga pärast esimest proovisõitu.