Anett Kontaveit unustamatust kogemusest: kartsin, et karjun terve tee

Autoralli eksmaailmameister Ott Tänak on aastaid püüdnud meelitada tipptennisist Anett Kontaveiti oma ralliautosse enda kõrvalistmele. Neljapäeval sai see tänu Rally Estonia korraldajatele teoks. Maailma naiste tennise teine number oli saadud kogemusega silmanähtavalt rahul.

„See, mis kiirusega need mehed suudavad kurve võtta… Selline tunne, et siit pole võimalik sõita mujale kui otse metsa. Aga nad haldavad autot nii hästi ja hoiavad kiirust kontrolli all. Väga vinge!“ õhkas Anett Kontaveit, kui oli lõpuks Ott Tänaku ralliautost välja roninud. „Kartsin, et karjun terve tee, aga tegelikult olin küllaltki vaikne. Silmi ka kinni ei hoidnud, mulle meeldib teada, mis mind ees ootab.“