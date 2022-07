DELFI FOTOD | Politsei palve Rally Estonia publikule: hoidke Tänakule pöialt, olge kained ja rahulikud ning jätke droonid koju

„Esiteks palun hoida kõigil pöialt Ott Tänakule,“ sõnas Reimaa. „Teiseks varuge aega, sest meie taristu pole mõeldud masside jaoks. Mõelge ja arvestage, kuhu rallit vaatama minna, sest kõikjale te niikuinii ei jõua ning võtke kiirus maha. Kolmandaks hoidke pea kaine, et te tulevikus mäletaksite, mida nägite ja kes ralli võitis.“

Reimaa sõnul tuleb koju jätta ka droonid, sest ralliteede ja Tartu kesklinna kohal on kehtestatud lennukeeld põhjusel, et need tehislinnud võivad alla kukkuda.

Politsei on Rally Estonial väljas suurte jõududega, et tagada võistluste turvaline kulg ning et seaduserikkujatel ei tekiks karistamatuse tunnet. Abi on palutud ka naaberprefektuuridelt. „Mõõdame teedel kiirust ja oleme paigaldanud ka mobiilseid kiiruskaameraid,“ selgitas Reimaa. „Samuti toimuvad aktsioonid „Kõik puhuvad“, sest väike promill pole lihtsalt väike promill, vaid see võib viia suure õnnetuseni.“

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava loodab politseile ja turvatiimile ega muretse liialt. „Kui esmakordselt tunamullu MM-ralli organiseerisime, siis oli väike hirm, sest meie rallipublikut peeti üsna hulluks. Ometi selgus, et rallifännid on äärmiselt mõistlikud ja teavad, kuidas käituda. Piltlikult öeldes võiksime mõnel kiiruskatsel rajaturvajad koju saata – mida me mõistagi reaalses elus teha ei saa – kuid kord püsiks sellegipoolest majas. Kui meepotti juhtub sattuma mõni tõrvatilk ehk keegi muutub ülemäära bravuurseks, siis kutsutakse ta kiirelt korrale. Usun, et eduka ja turvalise ralli alus on eelkõige koostöö politsei, turvajate ja publiku vahel.“