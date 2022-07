DELFI RALLY ESTONIAL | MM-sarja valitseja Kalle Rovanperä: rallist eemal ma tiitliheitlusele ei mõtle

Rally Estonia on Rovanperä karjääris erilisel kohal, kui mullusel Eesti MM-etapil võitis ta elu esimese MM-ralli. Nüüdseks 21-aastasel soomlasel neid kirjas juba kuus, neli võitu on tulnud tänavu.

Mida on Rovanperä viimase 12 kuu jooksul kõige rohkem õppinud? „Raske on midagi kindlat välja tuua, aga kindlasti oleme kogenud palju uusi olukordi, mis on teinud meid tugevamaks,“ arutles soomlane rallieelsel pressikonverentsil.

„Loodame alati võidu nimel heidelda, siinne ralli ja Soome etapp peaksid meile hästi sobima. Püüama saada nii palju punkte kui võimalik,“ lisas Rovanperä.

„Mõned lõigud on tänavu vastupidises suunas, selle jaoks on meil uued märkmed legendis. Üldiselt on ralli sarnane eelmisele aastale, peaksime teadma, mis meid ees ootab,“ hindas Rovanperä tänavusi Lõuna-Eestis valitsevaid olusid.

Tänavusel Rally Estonial võib kaarte hakata segama vihm. Rovanperä ei usu, et vihm tänavusi ralliteid liialt mõjutama hakkab, aga tunnistas, et teepuhastajana eelistaks ta vihma. „Loodan, et homme tulevad head, võrdsed tingimused,“ rääkis esimest täispikka päeva esimesena alustav Toyota sõitja.

MM-sarja liidrilt uuriti meediaüritusel veel, kui palju väljaspool rallisid ta WRC-le ja tiitliheitlusele mõtleb. „Tavaliselt ma kodus ei mõtle rallist peaaegu üldse. Võib-olla peaksin rohkem, aga siiamaani on see minu jaoks toiminud,“ muigas tänavu neli võitu teeninud Rovanperä.

Rovanperäl on koos 145 silma. Talle järgnevad Hyundai mehed Thierry Neuville (80 p) ja Ott Tänak (62 p).