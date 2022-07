DELFI SEINÄJOKIS | Soome mõistes väikelinnas on püsti pandud ülivinge kompleks

Eestis ollakse harjunud, et näiteks kevadel ja hilissügisel toimuvad sisuliselt kõik kohtumised ühel väljakul (Sportland Arenal) ja talvisel ettevalmistusperioodil peavad paljud klubid otsima endale pingsalt treeningpaiku. FC Flora tänavune eurovastane SJK on oma kodulinnas Seinäjokis püsti pannud kompleksi, mis on ka meie põhjanaabrite juures erakordne. Seejuures pole SJK jäänud ootama riigi või kohaliku omavalitsuse initsiatiivi, vaid klubi võttis asja enda kätesse ja tegi vajaliku valmis.