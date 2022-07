DELFI RALLY ESTONIAL | Egon Kaur: reede hommik saab olema kõige suurem väljakutse

Kaur on Rally Estonia ajaloo üks kogenumaid mehi, olles siin varasemalt osalenud kõigil 11-l korral. Rallieelsel pressikonverentsil uuriti Kaurilt, kui palju varasemad kogemused konkurentide ees kasuks tulevad. „Rally Estonia on viimaste aastate jooksul päris palju muutunud. Kogemustest ehk nii suurt eelist enam pole,“ tõdes Kaur.

Kaardilugeja Silver Simmiga Volkswagen Polo GTI R5 masinat ohjava Kauri jaoks on Rally Estonia tänavu teine MM-etapp. Rootsi MM-etapil sai ta üldarvestuses kümnenda koha, teenides karjääri esimese punkti WRC arvestuses. MM-sarjast väljaspool on Kaur stabiilselt osalenud Soome meistrivõistlustel, millest on tema hinnangul kasu ka Rally Estonial. „Lööme sel aastal kaasa Soome autoralli meistrivõistlustel, kus on mõnes mõttes sarnased rallid: seal on väga kiired ja nõudlikud teed. Oleme analüüsinud ja töötanud eelmiste aastate videote kallal, õppides katseid,“ kirjeldas Kaur ettevalmistust koduseks MM-ralliks. „Lisaks saime täna veel masinat testida.“

Rally Estonial ennustatakse sedapuhku vihma, ka tänane testikatse toimus vihmastes oludes. „Mõned uued teelõigud on. Peame vaatama, kuidas vihm neid olusid mõjutab. Arvan, et katsetel, mida oleme ka varem sõitnud, see liiga palju rolli ei mängi,“ kommenteeris Kaur.

Kauri sõnul saab homne hommik olema suurimaks väljakutseks Rally Estonial. „Raske on pikkadel päeva alustavatel katsetel end käima saada,“ sõnas ta, lisades, et tegu on iseloomult väga tehniliste katsetega.



Kauril, kes osaleb ka Soome MM-rallil, oleks tulevikuvõimalusi silmas pidades vajalik kahel järgmisel etapil hea tulemus teha. Kui oluliseks Kaur seda ise peab? „Igal rallil on oluline teha hea tulemus. Püüame ka siit võimalikult hea koha saada,“ rääkis Kaur, lisades, et lisapingeid see temas ei tekita. „Oleme selles asjas juba piisavalt kaua sees olnud.“