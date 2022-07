Tartu Ülikool Maks & Moorits pikendas kolme eestlasega lepinguid

Tartu Ülikool Maks & Moorits manageri Robert Petersoni sõnul nähakse neis kolmes mängijas potentsiaali suuremaks panuseks. „Robin ja Patrik on meie korvpallikoolist ja Oliver on ka siin oldud aastate ning õpingutega juba „oma poisi“ tiitli välja teeninud. Mul on hea meel, et saime selle kolmikuga järgmise aasta osas kokkuleppele, sest nad on hea näide, kuidas ühendada kõrgel tasemel mängimist ja õpinguid. Näeme kõigis kolmes potentsiaali tasemelt kõrgemale jõudmiseks ja loodan, et nende panus meeskonna edusse järjest kasvab,“ sõnas Peterson.