KOGU TÕDE MÄNGUST JA FOTOD | Kannatlikult kannatanud Paide tegi klubi ajalugu

Pärnu rannastaadionil toimunud korduskohtumise avapoolaja keskel jäi Paide veerand tunniks suure vastaste surve alla. Dinamo valdas märgatavalt enam palli ja otsis võimalusi. Linnameeskonna peatreener Voolaid tunnistas, et vastased olid teinud avamängust omad järeldused. „Esimese 2:3 kaotuse järel olid Dinamo treenerid ja fännid kurjad, meedia tampis neid. Nad tõid uusi mängijaid juurde ja olid teinud kodutööd. Taktikaliselt olime me mänguks paremini valmis, aga nad panid veel ühe käigu juurde. Nad polnud bravuurikad, vaid proovisid meid kannatlikult küpsetada, et me ei saaks kontraid,“ vaatas juhendaja tagasi 0:0 päädinud poolajale.

Teist poolaega alustas Paide hoopis teise hooga ja suutsid vastupidiselt avapoolajale luua ka ohtlikke olukordi. „Puhkepausil sai esimest korda mainitud, et ühel hetkel neil kannatus katkeb. Tundsin, et see on õige hetk sellest rääkida, et mängijad ei muutuks kannatamatuks ja jõuaksid olukorrad ära oodata. Kahjuks jõudis vastane väravani enne, kui meil hakkasid tekkima supervõimalused,“ sedastas Voolaid.