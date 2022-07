BLOGI | Paide alistas penaltiseerias Dinamo ja pääses eurosarjas teise ringi!

Kuid see ei murdnud Paidet, sest 115. minutil lõi enda teenitud penalti sisse Ebrima Singhateh. See jäi lisaaja viimaseks tabamuseks, mistap parem selgus penaltiseerias, mille võitis Paide 6:5. Paidet ootab Konverentsiliiga teine eelring, kus on vastaseks Armeenia klubi Ararat-Armenia.

„Vastane on tugev ja väga hea. Võtmeküsimuseks on, kas suudame mängu kontrolli all hoida. Lisaks ei tohi lasta avakohtumise tulemusel ennast uinutada,“ tõdes Paide puurilukk Mihkel Aksalu enne korduskohtumist. Nii Paide kui Dinamo said korduskohtumiseks rahulikult valmistuda. Eestis nädalavahetusel mänguvooru ei olnud, Gruusias on kohalikus liigas aga augusti keskpaigani suvepaus.