USA korvpallur leidis Venemaa klubiga liitumisele arusaamatu põhjenduse

32-aastane Thompkins üks väheseid tippmängijaid, kes on pärast Venemaa-Ukraina sõja algust mõne Venemaa klubiga uue lepingu sõlminud.

Näiteks Moskva CSKA on palganud kaliibri võrra nigelamaid leegionäre. CSKA-ga on suvel liitunud serblane Dejan Davidovac, lepingut pikendas ka sõja alguses armeeklubisse tulnud ameeriklane Casper Ware.

Küll on paljud kuulsad nimed seotud varem sõlmitud pikaajalise lepinguga. Nii jätkab suure tõenäosusega CSKA-s Euroopa üks paremaid tsentreid Nikola Milutinov ja Zeniti peatreeneri tööd teeb edasi Xavi Pascual.

„Olen väga õnnelik, et pärast pikki aastaid saan lõpuks mängida Pascuali käe all, mitte tema vastu. Ta on treenerina tõeline meister ja olen valmis temalt uusi asju õppima,“ rääkis Thompkins Zeniti kodulehele.