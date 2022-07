M-Sport alustas uut hooaega vägevalt, kui üheksakordne maailmameister Sébastien Loeb triumfeeris Monte Carlo rallil ja Craig Breen tõi tiimile kolmanda koha. Seejärel on M-Sport saanud aga ühe poodiumikoha, kui Breen lõpetas Sardiinia ralli teisel kohal. Tiimi omanik Malcolm Wilson on varem tunnistanud, et sooviks tiimi tuua mõne WRC sarja absoluutse tippsõitja. Eesti Päevaleht suhtles Rally Estonia eel Wilsoniga, kes rääkis ausalt ja otse, mida ta ootab Rally Estonial sõitjatelt, miks pole M-Sport rohkem võite noppinud ja keda ta sooviks võimaluse korral tiimi palgata.