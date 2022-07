OTSEBLOGI SEINÄJOKIST| FC Flora asus Lilanderi iluväravast SJK vastu juhtima

Enne mängu:

Seeria avakohtumine peeti eelmisel neljapäeval Tallinnas, koduväljakul mänginud Flora võitis 1:0. Mängu ainsa värava lõi 21. minutil Martin Miller.

„Kindlasti ootame rasket mängu kahe üpris võrdse meeskonna vahel. Seinäjoki on kodus tugev ja tunneb end sellel väljakul ehk veidi mugavamalt. Neil on individuaalselt väga osavad mängijad, kes suudavad mänge otsustada. Neile meeldib palli vallata ja kohtumisi domineerida. Peame sellega arvestama, aga kindlasti ka ise palliga nende väljakupoolele jõudma, et mitte liiga lihtsalt initsiatiivi ära anda. Homme saab huvitav olema,“ rääkis Flora peatreener Jürgen Henn mängule eelnenud pressikonverentsil.

Ta lisas: „Ma arvan, et võib oodata natuke agressiivsemat vastast. Esimese mängu alguses oli hästi näha, milline on nende mentaliteet ja käekiri. Sellises seisus, kus neil on selg vastu seina, tahetakse koduväljakul agressivsemalt ja julgemalt mängima tulla. Aga nagu ma olen ka varasemalt euromängude eel öelnud, siis ennustamisega mulle tegeleda ei meeldi. Juba esimesel minutil võib keegi nurga- või karistuslöögist värava lüüa ja kogu ennustus pööratakse teistpidi. Raske öelda milliseks see mäng kujuneb, ettearvamatust on jalgpallis palju.“

Flora on viimase aasta jooksul kaotanud kolm penaltiseeriat (Nikosia Omonia, FCI Levadia ja Paide Linnameeskonna vastu) ning Henni sõnul on tehtud kõik endast olenev, et sarnast saatust sedapuhku vältida.

„Oleme enda löömist analüüsinud ja sellele päris palju tähelepanu pööranud. Penaltiseeria puhul on muidugi treeningu ja mängu vahel väga suur erinevus, sest trennides on raske täpselt sellist olustikku ja pinget luua. Aga oleme varasemad löögid läbi analüüsinud ja proovinud sealt mingeid mustreid leida.“

Flora ja SJK duelli võitja jätkab mängudega Konverentsiliiga teises eelringis, kus vastaseks on Norra klubi Lilleström. Teise eelringi kohtumised peetakse 21. ja 28. juulil. Kaotaja jaoks on eurohooaeg läbi.