BLOGI SEINÄJOKIST | Flora andis kahe mängu kokkuvõttes käest 3:0 eduseisu, sai kaks punast kaarti ja langes Konverentsiliigast välja

Enne mängu:

„Kindlasti ootame rasket mängu kahe üpris võrdse meeskonna vahel. Seinäjoki on kodus tugev ja tunneb end sellel väljakul ehk veidi mugavamalt. Neil on individuaalselt väga osavad mängijad, kes suudavad mänge otsustada. Neile meeldib palli vallata ja kohtumisi domineerida. Peame sellega arvestama, aga kindlasti ka ise palliga nende väljakupoolele jõudma, et mitte liiga lihtsalt initsiatiivi ära anda. Homme saab huvitav olema,“ rääkis Flora peatreener Jürgen Henn mängule eelnenud pressikonverentsil.

Ta lisas: „Ma arvan, et võib oodata natuke agressiivsemat vastast. Esimese mängu alguses oli hästi näha, milline on nende mentaliteet ja käekiri. Sellises seisus, kus neil on selg vastu seina, tahetakse koduväljakul agressivsemalt ja julgemalt mängima tulla. Aga nagu ma olen ka varasemalt euromängude eel öelnud, siis ennustamisega mulle tegeleda ei meeldi. Juba esimesel minutil võib keegi nurga- või karistuslöögist värava lüüa ja kogu ennustus pööratakse teistpidi. Raske öelda milliseks see mäng kujuneb, ettearvamatust on jalgpallis palju.“