Põlve vigastanud Katrina Lehisele sai saatuslikuks MM-i testvõistluse viimane matš

„Käis viimane matš ja Katrina tegi sellise kiirema liigutuse edasi ja siis kukkus pikali. Tundis, et põlves käis minigsugune krõks läbi ja esialgu tundus nagu, et kõik on enamvähem: väga suurt valu ei olnud ja paistetust ka ei paistnud, aga pidasime õigeks, et teeme kindlasti uuringud,“ kommenteeris Lehise treener Nikolai Novosjolov juhtunut ERR-ile .

„Vigastus on tõsine, aga ei ole kõige hullem, mis võiks olla. Kui me arvestame sellega, et järgmisel aastal hakkab meil olümpiahooaja punktide püüdmine, siis pidasime õigeks, et riski me kindlasti ei võta, vaid tegeleme ravi ja taastumisega,“ lisas Novosjolov.