DELFI USA-s | Erki Nool: Mägilt ootan MM-il medalit, meie kümnevõistlejatest teen panuse Uibole

Eesti lähetas ookeani taha väikese, aga põneva koondise. 400 meetri tõkkejooksja Rasmus Mägi , kes on alati olnud suurvõistluste mees, on kerkinud 30-aastaselt elu parimasse hoogu. Kümnevõistluses üritab võimalikult kõrgesse mängu trügida tugev trio: Janek Õiglane , Maicel Uibo ja Johannes Erm. Kõrgushüppes läheb suurvõistluse õhustikku nuusutama 17-aastane Karmen Bruus.

„Mina ootan Rasmuselt medalit,“ ütleb olümpiavõitja Erki Nool optimistlikult. „Minu isiklik arvamus on, et tal on täiesti ajalooline šanss.“