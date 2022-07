Kokkuleppemängudes kahtlustatav tipptennisist: Venemaa väljaannetes kirjutatakse igasugu jura

Mõned päevad tagasi tulid Saksamaa ajakirjanikud lagedale uudisega, et tennisetreener Jegor Jatšõk on püsti pannud suure kokkuleppemängude võrgustiku, kuhu kuulub ka tema endine õpilane Basilašvili.

Basilašvili sõnul on kogu skandaal aga lihtsalt pastakast välja imetud. „Kas ma tõesti peaksin sellist nonsensit kommenteerima? Kui palju kordi on selliseid asju minu kohta kirjutatud, aga kas keegi on mind ka kunagi süüdi mõistnud? Keegi kirjutab Venemaa väljaannetes mingit jura ja järsku hakkavad kõik seda valeinfot klikkide saamiseks levitama,“ kurtis pahane grusiin kodumaisele portaalile Europop.