Kergejõustiku MM-i seitse suurt tähte. Küsimärgist nimega Warholm kuni Ukraina kangelannani

MM-i kodulehekülg nimetab 26-aastast Warholmi kergejõustiku eredaimaks täheks. Ühest küljest vinge, et mitte just maailma kõige glamuursemat ala, 400 meetri tõkkejooksu, harrastav põhjamaalane on sellise staatuseni jõudnud. Ent Usain Bolti või näiteks Marion Jonesi ja Maurice Greene’i omaaegsest kuulsusest jääb Warholm kaugele.