Neuville: Hyundai pealikel on palju suurem pinge kui sõitjatel

Kui ajada juttu Hyundai meeskonna pealiku Julien Moncet’ ja Thierry Neuville’iga, on mõlemas tunda poliitiku alget – mõlemad räägivad palju, kuid ei ütle midagi.

Küsimusele, kui palju on alust juttudel, et Hyundai kaalus ralli MM-sarjast lahkumist, vastas Neuville imestunud ilmel. „Ei-ei, midagi säärast pole kunagi olnud,“ kinnitas ta. „Meil on Hyundai tehase täielik toetus selleks aastaks ja järgmisteks aastateks.“

Paraku ei räägi ta ka Hyundai tehase ülemustega peetud koosistumisest, kus peale tema viibis Ott Tänak, küll aga mitte Moncet. „Sääraseid koosolekuid on varemgi olnud. Meid ega kedagi ei rahulda see, et auto arendamine võtab aega. Peaksime olema tõhusamad ja reaktiivsemad, siis hakkaks kõik kiiremini õiges suunas liikuma.“

Kedagi ei rahulda see, et auto arendamine võtab aega. Thierry Neuville

Neuville muigas, et palju suurem pinge on rallitiimi juhtidel kui sõitjatel. „Nemad töötavad ööd ja päevad, et kõik toimiks. Meie autos on palju head, kogu küsimus on vastupidavuses ja üht-teist on seda konstrueerides mööda pandud. Ralli Estonia on õnneks sujuv ralli, teed pole karmid ja seepärast loodame probleeme vältida. Kahjuks ei ole meil selleks ralliks autol edasiarendusi, nagu on Toyotal, need tulevad hiljem ja see on omamoodi edu. Aasta lõpus, kui saame auto ka vastupidavaks, oleme loodetavasti Toyotaga võrdsed,“ selgitas Neuville.

Moncet’gi vedas koosolekust rääkides näo naerule ja kuulutas, et kuna ta seal ei viibinud, siis pole tal ka aimu, mida sõitjad ja kõrgemad bossid omavahel rääkisid.

Olukord pole kiita