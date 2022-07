TalTechi korvpallimeeskond osaleb tuleval hooajal eurosarjas

ENBL-i koosseis on tulevaks hooajaks aga tunduvalt tummisem, sest lisaks TalTechile, on liiga andnud teada ka kahe Poola meeskonna lisandumisest. Nendeks klubideks on varasemalt VTB ühisliigas mänginud Zielona Gora ja Kregor Hermeti uus leivaisa Lublini Start.