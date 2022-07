Legendaarne väravavaht hoiatas kaasmaalasi: kui otsustate Venemaale mängima minna, saavad teist orjad!

Pärast seda, kui Venemaa alustas Ukrainas massilist sõjategevust, on mitmed sportlased otsustanud agressorriigis võistlemisest loobuba. Aga leidub ka neid, kes pole seda teinud.

„Rääkides üüratutest summadest mida KHL välismängijatele maksab, siis peaksid kõik ise enne läbi mõtlema, mille eest neile tasutakse. Sealsed palgad on ebamääraselt kõrged. Asjale loogiliselt lähenedes saab ju aru, et neile ei maksta seal mitte ainult mängimise, vaid ka Venemaa reklaamimise eest. Seal mängides osaletakse Venemaa propagandas,“ rääkis Irbe kodumaisele portaalile Sportacentrs.

„Paljusid Läti hokimängijaid ootab sel suvel ees keeruline test, sest nad peavad otsustama. Ma ei soovi kedagi hukka mõista, sest sellise palga juures on võimalik kahe aastaga terve oma perekonna tulevik ära kindlustada. Kui ma kunagi NSVL koondise esindamisest keeldusin, siis seadsin sellega terve oma karjääri ohtu. Toona oli jutt 400 rublast kuus, mis oli NSVL aegadel väga korralik summa, aga kaugel sellest, et 10 kuni 15 aastat muretult elada. Sel põhjusel poleks mul aus enda olukorda praeguste hokimängijate omaga võrrelda,“ lisas Nõukogude liidu koondises kahekordseks maailmameistriks kroonitud Irbe.

Lätlase sõnul võib sportlastel olla küll suur ahvatlus Venemaalt tulnud pakkumine vastu võtta, kuid paneb neile hingele, et mündil on alati ka teine pool. „Kui Venemaa ei austa rahvusvahelisi kokkuleppeid ning tungib teisele riigile kallale, tappes seal süütuid tsiviilelanikke ja lapsi, siis mis kindlus saab olla mängijatel, et nende lepingust kinni peetakse?“