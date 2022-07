Eesti suurimale jooksusündmusele antakse start uudses kohas

Tipptasemel pikamaajooksjaid ja tuhandeid liikumisharrastajaid kaasava rahvusvahelise Tallinna Maratoni programmis on laupäeval, 10. septembril kavas poolmaraton (21,1 km) ja RIMI Sügisjooks (10 km) ning pühapäeval, 11. septembril klassikaline maratonijooks (42,2 km). Põhiprogrammis olevatele distantsidele on juuli alguse seisuga registreeritud juba viis tuhat osalejat.

Eesti suurima jooksusündmuse ainulaadsed osavõtumedalid on sel aastal inspireeritud Eesti riikluse ühest olulisemast sümbolist Pika Hermanni tornist, mille jalamil asub esmakordselt ka Tallinna Maratoni start ja finiš. Medalid on ainulaadsed ka seetõttu, et neid saab asetada püsti.

„Tallinna Maratoni medalid on medalid, mis seisavad. Sõna otseses mõttes. Meie kõige tähtsama liputorni saab asetada kaelast otse auhinnariiulile – mitte lebama vaid püsti,“ iseloomustab medaleid autor Priit Verlin.