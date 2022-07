Eesti võrkpallikoondislane siirdub mängima Prantsusmaa kõrgliigasse

Klubi peatreeneril on värske täienduse üle hea meel. „Olen Kertu tegemisi jälginud alates 2019. aastast, kui ta näitas Itaalias, et temas on palju potentsiaali. Kuna ta on Eesti koondise liider, siis tean, et ta suudab võtta vastutuse. Meelekindlus, jõud ja energia on sõnad, mis mul teda iseloomustades pähe tulevad,“ kommenteeris Racing Clubi Cannes' peatreener Filippo Schiavo.