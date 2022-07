Boris Becker sai vanglas mugava tööotsa. Kaasvangide pered kirjutavad juhatajale kurje kirju

Sporditeadust õpetatakse Suurbritannia vanglas kehalise kasvatuse programmi osana. 54-aastane kuuekordne suure slämmi tšempion räägib muu hulgas kaasteelistele toitumise ja erinevate treeningvõtete kasulikkusest. Võimlasse või jõusaali tunde andma Beckerit veel ei lasta, sest on vanglas veel liiga vähe viibinud.

Abiõpetaja klassiruumis on aga positsioon, mida paljud kaasvangid ihaldaksid, kuid milleni vähesed jõuavad. Pahaste kaasvangide perekonnad on viimastel päevadel kirjutanud Huntercombe'i vangla juhatajale kaebekirju, milles nõuavad vastust, kuidas Beckerile selline privileeg kõigest kaks ja pool kuud pärast vanglasse sisse kirjutamist osaks sai, vahendab The Sun.