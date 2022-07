Vene aitab Ukrainat. Teised sportlased samuti

Oksjoni üks eestvedajatest on Marti Soosaar, kes on FitQ Studio asutaja ning oli varasemalt Stebby tegevjuht. Soosaar käis hiljuti ühe ringi Ukrainas armeele varustust transportimas ning nägi ka oma silmaga, millised on meeleolud ja millist kaost Vene armee Kiievi eeslinnades oli külvanud. Soosaare sõnul on täna peamine mure see, et meie inimestel on tekkinud teatav sõjaga harjumise tunne.

„Iga päev loeme neid uudiseid ja ausalt öeldes oleme väsinud. See võiks läbi saada, aga paraku ta ei saa ja aidata on vaja seni kuni vene saapad on Ukraina pinnalt kadunud. Meil on Eestis mitu tublit punti inimesi, kes sinna rindele varustust transpordivad ja on seda teinud juba sadade tuhandete eurode eest. Mitme pundi peale on summa ilmselt üle miljoni. Täna need tublid inimesed, kes on loonud Ukrainas usaldusväärse võrgustiku mille kaudu varustus võimalikult kiiresti rindele liigutada, kurdavad, et rahva väsimusega kaasneb ka annetuste vähenemine. Meil on vaja natukene uutmoodi lähenemist ja seepärast on mul hea meel, et spordirahvas selle plaaniga nii hästi kaasa on tulnud,“ ütles Soosaar



Kas sportlasi on keeruline veenda? Eesti võrkpallikoondise teise treeneri Alar Rikbergi sõnul polnud mingit veenmist vaja. „Küsisin meestelt, et kas olete nõus ja polnud mingit küsimustki,“ sõnas Rikberg. „Mehed saavad aru, et Ukrainas sõditakse täna kaudselt ka selle nimel, et raketid ei tabaks meie elumaju ja lasteaedu ning meil oleks ikka Eesti riik, mida saaksime esindada. Paljud mehed on ka eraviisiliselt annetanud nii armeele kui Punasele Ristile,“ kiitis Rikberg meeste innukat suhtumist.