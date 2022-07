Valgevenes vahistati rahvusvahelise spordikohtu kohtunik

CAS-i teatel vahistati Danilevitš, kes lisaks spordikohtus töötamisele on ka Euroopa ragbiliidu distsiplinaarkomisjoni liige, Valgevene politsei poolt 20. mail. Oma viimases sotsiaalmeedia postituses 19. mail ütles Danilevitš, et nõudis ülikoolilt oma lepingu lõpetamise kohta kirjalikku selgitust.

„ICAS on poliitvangina kinni hoitava professor Danilevitši olukorra pärast tõsiselt mures. Loodame, et ta lastakse peagi vabaks, et ta saaks naasta oma õiguspraksise juurde ja jätkata oma missiooni CAS-is,“ vahendab Inside The Games rahvusvahelise spordikohtu nõukogu (ICAS) avaldust.