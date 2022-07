Uskumatu comeback! Hispaanlanna suutis 0 : 6, 0 : 5 ja 0 : 30 kaotusseisu võiduks pöörata

Budapesti WTA turniiri kvalifikatsioonis oli Bassols Ribera (WTA 209.) valgevenelanna Julia Hatouka (WTA 208.) vastu mängides kahe punkti kaugusel häbiväärsemast kaotusest, kahe „muna“ saamisest, kuid pärast kahe matšpalli pareerimist võitis ta järjest seitse geimi ja pöörast teise seti enda 7:5 võiduks. See andis talle piisavalt enesekindlust, et ka kolmas otsustav sett numbritega 6:4 endale kallutada.

„Kunagi ei tohi alla anda. Tõde on selles, et ma ei mõelnudki tagasitulekule. Ma lihtsalt võitlesin iga punkti pärast ning see oli hea tunne. Kui ma võitsin, ei suutnud ma seda uskuda,“ kommenteeris Bassols ajalehe Marca vahendusel.