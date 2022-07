LAINEID LÖÖV VIDEO | Palli päästa soovinud Soome pesapallur lendas pea ees jõkke

Pesäpallo ehk soome pesapalli klubi Hyvinkään Tahko mängija Nurmio üritas liigakohtumises meeleheitlikult püüda Elmeri Anttila löödud palli. „Mõtlesin, et mul on aega see kätte saada. Hakkasin palli kindasse püüdma, aga maapind kadus alt. Et jalad haiget ei saaks, siis läksin pea ees. Asjad ei läinud planeeritult, aga olukord oli kontrolli all,“ kirjeldas ta üle maailma ringlevat videot, mida on muuhulgas näidanud ka suurimad Ameerika spordikanalid. Nimelt lendas Nurmio väljaku kõrval voolanud jõkke.