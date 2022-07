OTSEBLOGI JA FOTOD | Rally Estonia: Rovanperä jahtiv Evans alustas päeva katsevõiduga, Tänak kindlustas kolmandat kohta

Eestlased on võistlustules ka WRC2-s ja JWRC-s. WRC2-s on eestlaste parimana Georg Linnamäe üheksas. Gregor Jeets asub 12. kohal, Superrally süsteemis jätkavad Egon Kaur 14. ja Priit Koik 16. kohal. Juuniorite seas on Robert Virves neljas, ta kaotab liidrile Sami Pajarile 1.34,5.