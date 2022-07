BLOGI JA FOTOD | Rally Estoniat valitseb Rovanperä, Tänak on kolmas, Fourmaux võitis päeva viimase kiiruskatse

SS10-l võttis katsevõidu Evans, kes vähendas Rovanperäga vahet 11,1 sekundi peale. Tänak sõitis välja kolmanda aja, kasvatades edu Lappi ees. SS1-l võttis katsevõidu omakorda Rovanperä. Tänak näitas taas kolmandat aega.



Otepää kiiruskatsel (SS12) lõhkusid rehvi Esapekka Lappi ja Gus Greensmith. Mõlemad mehed tunnistasid, et rehv purunes pärast ühelt hüppelt maandumist. Thierry Neuville rääkis katse järel, et pidid katsel võtma ettevaatlikult, sest kaardilugeja Martijn Wydaeghe tegi hüpetel endale veidi liiga. Lappi langes rehvipurunemise tõttu neljandalt kohalt seitsmendaks, Greensmith kaheksandalt üheksandaks. Rovanperä võttis taas katsevõidu, Tänak näitas taas kolmandat aega. SS13-l suuri muutusi ei toimunud. Rovanperä võttis päeva neljanda katsevõidu ja kasvatas edu Evansi ees.



Pärastlõuna jätkus sarnases rütmis. Rovanperä võitis 14., 15., 16. ja 17. kiiruskatse ning kasvatsb aina Evansi ees edu. Esikümnes kohtade mõistes ühtegi muutust enam ei toimunud. Päeva viimasel lühikesel kiiruskatsel lõpetas Toyotade võitude seeria M-Spordi piloot Adrien Fourmaux. Rovanperä lõpetas päeva 29,1-sekundilise eduga Evansi ees. Tänak kaotab liidrile 1.11,5.