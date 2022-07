BLOGI JA FOTOD | Rally Estonia: Rovanperä kerkis dramaatilise päeva viimase katsega liidriks, Tänak kaotas kõvasti aega

SS4-l langes suurest mängust Craig Breen, kes sõitis teelt välja, lõhkus auto ja pidi tänaseks päeva katkestama. Hoolduspausi eel selgus, et Tänakule on reeglite rikkumise eest määratud viiesekundiline ajakaristus. Loe pikemalt siit.

WRC2-s on reede järel liider Andreas Mikkelsen Teemu Sunineni (+12,1) ja Marco Bulacia (+37,7) ees. Eestlaste parimana on Georg Linnamäe üheksas (+3.35,8).



JWRC-s langes Virves SS9-ga kolmandalt kohalt neljandaks. Sami Pajari on kindel liider, juhtides Lauri Joonat 56,0 sekundiga. Kolmas on Jon Armstrong (+1.03,2) ja neljas Virves (+1.34,5).