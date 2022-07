OTSEBLOGI JA FOTOD | Rally Estonia: Neuville näitab testikatsel kiireimat aega, Tänak püsib esikolmikus, Katsuta tegi avarii

Tänak kinnitas ralli eel Delfile antud videointervjuus, et läheb kodusele MM-etapile vastu võidumõtetega. „Isiklikult pole kahtlustki, et soovin võidule sõita. Mis reaalselt võimalik on, seda näeb ralli jooksul. Eks meil on omi probleeme, mida peame hetkel lahendama,“ sõnas Tänak.