ROK-i mõjuka esindaja väitel jäävad venelased Pariisi olümpialt eemale

Eelnevalt ROKi asepresidendi ametit pidanud ja tänasel päeval katuseorganisatsiooni liikmena tegutsev Reedie nentis The Guardiani veergudel, et Venemaa ja Valgevene rahvusvahelisse sporti tagasi lubamise tõenäosus on lähiajal olematu, mistap ei saa nad osaleda ka 2024. aasta mängude kvalifikatsioonides. „Ma kardan, et tuleb teha otsus, mis nende kahe riigiga edasi saab. Levinuim on seisukoht, et nad ei peaks kvalifitseeruma. Praegusel hetkel on küsimus, et kuidas võiksid nad saada [olümpial] teatud esindatuse. Kuid selleks pole selget teed, mistõttu on loogiline praeguse status quo säilitamine,“ ütles Reedie.

Ta vihjas selle aasta veebruaris ROK-i poolt antud soovitusele, mille põhjal Venemaa ja Valgevene sportlasi tohiks kaasata rahvusvahelistele võistlustele. Sellega loodetakse kaitsta ülemaailmsete spordivõistluste terviklikkust ja kõigi osalejate turvalisust.

Reedie ütles, et neli kuud hiljem on ROK-i ladvikus ja enamikes alaliitudes seisukoht sama. Erandeid on venelastele teinud vaid jalgrattasõit, judo ja tennis, mis võimaldavad venelastel individuaalselt rahvusvahelistel turniiridel osaleda.

„Praegu tekib aga mure, et ligikaudu kaks aastat varem algab olümpiamängude kvalifikatsiooni periood. See on tõsine probleem alaliitudele, kes on nõustunud jätma venelased ja valgevenelased oma võistlustelt välja,“ jätkas ta. „Nii on väga ebatõenäoline, et peale nende kolme spordiala nad veel saaksid kuskil kvalifitseeruda. Ja kas nad suudavad seda [neil kolmel alal]? Ma poleks kindel.“

Loomulikult ajas briti jutt venelased tagajalgadele. Varem KGB-s töötanud, aga tänapäeval valitsusse kuuluva ja idanaabrite ragbiliitu juhtiva Igor Artemjevi silmis neid diskrimineeritakse. „Meenutage rahvusvahelise tenniseliidu juhte, kes on terve mõistusega inimesed, kelle meelest on võimatu neile peale surutud poliitikat järgida,“ paugutas ta. „See on olümpia ideaalide hävitamine. Kui need asjad lähevadki nii, siis hakkab see asi venima ja terve mõistus jääb kaotajaks.“

Tema meelest lööb see veelgi suurema kiilu nende ja muu maailma vahele. „Arusaadavalt ei tohi vastandlikke pooli üksteiste vastu mängida ja seda ei tohi õhutada. Kui meid olümpiamängudele ei lasta, siis läheb lõhe ainult suuremaks,“ leidis Artemjev.