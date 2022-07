Rally Estonial jahitakse ka Eesti meistrivõistluste punkte

Reedel läbivad Eesti meistrivõistlustel osalejad kaks lisakatset ning laupäeval neli. Võitjaid autasustatakse finišipoodiumil Tartu Raekoja platsil laupäeva õhtul orienteeruvalt kell 21.30. „Osalemine Rally Estonial on autoralli Eesti meistrivõistluste sarjas sõitvatele meeskondadele suurepärane võimalus silma paista. MM-etapp meelitab raja äärde ka paljud need inimesed, kes muidu naljalt rallile ei satu. Teisalt on osalemine MM-etapil paljudele kohalikele sõitjatele kogemus omaette,“ kommenteeris Eesti Autospordi Liidu rallikomitee esimees Emilia Abel.