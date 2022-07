Tiger Woods valis Saudi Araabia põhjustatud golfisõjas poole: ma ei saa neist mängijatest aru

Tiger Woods ründas teisipäeval legendaarsel 150. korda toimuva The Open Championshipi ehk Briti lahtiste meistrivõistluste pressikonverentsil mehi, kes on läinud uue sarja rüppe. „Ma ei nõustu sellega. Nad pöörasid selja sellele, mis võimaldas neil sellele positsioonile jõuda,“ vihjas ta ligi 100 miljoni euro suuruste rahapakkide meelitusel LIV-sarjaga liitunud golfareid nagu Bryson DeChambeau, Dustin Johnson ja Brooks Koepka.

Sealjuures pole LIV Golf Invitational Series ametliku maailma golfi edetabeli poolt tunnustatud, mistap ei saanud nende Londonis ja Oregonis toimunud võistluste parimad sinna punktilisa. „Golfi juhtorgan peab välja mõtlema, millised on suurvõistlustele pääsu kriteeriumid ja mis saab maailma edetabeliga. Kuid praegu on väga reaalne võimalus, et üle hüpanud mängijad ei saa enam kunagi osaleda suurtel golfiturniiridel,“ vahendas portaal ESPN Woodsi.

Golfi suurturniiride ehk Major Championshipsi hulka loetakse alates 1934. aastast Augustas toimuv Masters Tournament, möödunud sajandi algusest USA erinevatel radadel toimuvad US Open ja PGA Championships ning alates 1860. aastast toimuv maailma vanim suurturniir The Open Championship ehk Briti lahtised. Neist viimane toimub sel nädalal Šotimaal St Andrewsis.

Uus põhjatu rahakotiga saudide turniir ähvardab lüüa senise ökosüsteemi uppi. „Ma tean, mida PGA Tour tähistab, mis on seal juhtunud ja mida see on sportlastele andnud. Seal oleme saanud teha karjääri ja jahtida trofeesid, millel on pikk ajalugu,“ ütles 15-kordne suurturniiride võitja Woods.

LIV Golf Invitational Seriesi plakatinägu ja vedaja on kahekordne Open Championshipi võitja Greg Norman. Briti saartel tähistav turniir tähistab tänavu 150. juubelit ja kohale kutsuti kõik elus olevad võistluse võitjad. Erandiks oli 67-aastane Norman.

Woods toetab korraldajaid. „Greg on teinud asju, mis minu arvates pole meie mängu huvides. Me oleme ilmselt golfi kõige ajaloolisemas ja traditsioonilisemas kohas. Usun, et otsus oli õige,“ leidis ta.

46-aastase sportlase võit Šotimaal oleks päris suur üllatus, sest 17 kuud tagasi sattus ta ränka autoõnnetuse ja oli reaalne oht, et Woods jääb ilma oma paremast jalast. Lõpuks ta pääses amputeerimisest, mistap on ta lihtsalt õnnelik golfi mängimise üle. „Suurema osa oma võõrutusravist lootsin, et saaksin kõndida, elada normaalset elu ning võib-olla mängida oma poja või sõpradega,“ ütles Woods. „Aga suutsin end tagasi võidelda kõrgetasemelistele turniiridele. Tulin siia, sest ma ei taha maha magada golfi kõige legendaarsemat võistlust.“