Flora eurovastane – „eestlaste“ klubi, kus panustatakse suurelt ja oodatakse tulemusi

Eesti jalgpalliklubid lähevad eurosarjas harva kokku tiimiga, kus ka eestlastel on ette näidata uhke ajalugu. Flora seekordne eurovastane SJK on koduks olnud kolmele Eesti koondislasele. Kõige pikemalt pallis seal väravavaht Mihkel Aksalu, kes kandis nende mänguvormi seitse aastat (2013–2019). Klubi legendide sekka kuuluv Saaremaalt pärit Aksalu sai võistkonna eest kirja 221 kohtumist, mis on ühtlasi klubi rekord. Lisaks aitas ta 2015. aastal tiimi Soome meistriks. Kaks aastat varem võideti üheskoos Soome esiliiga, 2014. aastal liigakarikas ja 2016. aastal karikas.