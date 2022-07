Rally Estonia eristub teistest WRC-rallidest suursuguse korralduse poolest. Kahel eelmisel aastal tuli koroonapiirangute tõttu ehitada poodium Raadil asuvasse ralliparki. Tänavu on see tagasi Tartu südames, Raekoja platsi servas. See pole tavaline poodium, vaid rock kontserditel esinevate superstaaride esinemislava mõõtu võimas ehitis.