Senise Tour de France'i võitjad ja kaotajad: fenomenaalne Pogacar, vägev van Aert ja „noaga tagumikku saanud“ O'Connor

Võitja: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Pole väga tavapärane, et üheksanda etapi järel ja pikkade mägedes rühkimiste eel tunnistab tuuri kunagine võitja ning tänavu neljandat kohta hoidev äss, et velotuuri võitja on sisuliselt selge. Kuid esmapäevasel puhkepäeval viskas Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) sisuliselt valge rätiku ringi. „Ma arvan, et Pogacar on kõigist teistest peajagu üle,“ tõdes 2018. hooajal tuuri võitnud 36-aastane britt, kellel paluti noort sloveeni võrrelda oma varasemate konkurentidega.