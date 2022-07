Nõuanded drooni lennutajatele Rally Estonia 2022 ajal

Droonid on suureks ohuallikaks madalalt lendavatele õhusõidukitele ning seetõttu on ohutuse tagamise eesmärgil ralli ajal droonide lennutamine keelatud. Lennata tohivad vaid korraldaja poolt loa saanud droonid, mis on eelnevalt registreeritud.

Meeles tuleb ennekõike pidada, et droon on mehitamata õhusõiduk ja seetõttu kehtivad droonidele reeglid, mille eesmärk on tagada nii mehitatud kui mehitamata õhusõidukite ohutu lennuliiklus ralli alal. Tuleb ka arvestada, et lennuliiklust korraldatakse ralli alal suhteliselt väikses ja kontrollimata alas, kus õhusõidukid on erinevad ja ka õhus erinevatel põhjustel. Selleks, et inimeste pea kohal lendavad õhusõidukid pealtvaatajatele ega ka teistele õhus viibivatele sõidukitele ohtu ei tekitaks, on Rally Estonia kiiruskatsete läheduses loodud piirangud nii droonidele kui ka tavapärastele õhusõidukitele.