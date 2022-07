Rally Estonia toetab Ukraina põgenikke

„Tegemist on ainulaadse taiesega ja ainulaadse toetusaktsiooniga rahvusvahelise rallikogukonna poolt Ukraina sõjapõgenike heaks,“ ütles Rally Estonia kommerts ralli direktor Tarmo Hõbe. „Usun, et rallisõbrad hindavad sellist võimalust kõrgelt ja huvi oksjoni vastu on suur.“

Oksjonipakkumise saab Osta.ee keskkonnas teha siin: https://bit.ly/3nSZbdV. Skulptor Kalle Pruudeni vanametallist valmistatud kahemeetrine „Nutikas Kratt“ on oksjonipakkumisteks avatud osta.ee keskkonnas 11.-20.juulini. Kuju tellis Rally Estonia suurtoetaja Cronimet, kes tegeleb vanametalli uuele elutsüklile suunamisega. Ettevõte toob esile, et tavapärase sulatusahju saatmise kõrval võib metallile uue elu anda ka kunstiteostes.

Kalle Pruudeni sõnul sündis skulptuuri idee heategevast mõttest – Ukraina lastest. „Selle põhjal tegin ka materjali valiku. Üldine vorm oli mul peas juba siis olemas, teadsin, et meil on vaja paari suuremamõõdulist põhivormi andvat elementi, millele lisanduvad eri materjalidest ja võimalikult mitmekülgsete vormidega detailid,“ ütles Pruuden.

Skulptori sõnul on „Nutikas kratt“ olemuselt nagu virtuaalmaailma või arvutimängu tegelane, mis on kutsutud pärisellu. „Töös on allusioonid teismelistele nii omasesse arvuti- ja digimaailma,“ räägib Pruuden. Eesmärgiks sai siduda tehnoloogia laste olemusega – aktiivsuse, rõõmu ja vallatuse, aga arengu ja tarkuse poole pürgimisega.“

Cronimet on Rally Estonia suurtoetaja juba kolmandat järjestikust aastat, tänavune WRC 50. juubelihooaja seitsmes etapp sõidetakse Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Peipsiääre ja Mustvee valla teedel 14.-17.juulini.

Stardi- ja finišipoodium leiab aset Tartu kesklinnas, Raekoja platsil, kus lisaks enneolematule meelelahutusele on kõikidel huvilistel võimalik ka ainulaadset ’’Nutikas kratt’’ skulptuuri näha juba oma silmaga. Täpne programm on leitav siit. Cronimet ja Rally Estonia on asutajaliikmed keskkonnaalases algatuses Rohetiiger, mille eesmärgiks on Eestile uue jätkusuutliku majandusmudeli väljatöötamine.