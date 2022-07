Tallinna WTA turniiri korraldajad said kultuuriministeeriumilt rahasüsti

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn märkis, et turniiri korraldamine on Eestile väärikas väljakutse ning ainulaadne võimalus. „Eestlased on end tõestanud suurepäraste spordiürituste korraldajatena – heal tasemel sporditaristu ning professionaalne töö- ja taustajõud loovad väga head eeldused kõrgel tasemel WTA turniiri korraldamiseks. Spordimaailma huviorbiiti oleme sattunud ka tänu meie silmapaistvatele ja maailma paremiku seas võistlevatele tennisetippudele,“ rääkis ta.