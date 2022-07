Neljakordne olümpiavõitja avaldas, et ta toodi Suurbritanniasse ebaseaduslikult

Farah rääkis BBC-le antud intervjuus, et tegelikult on ta sünnijärgne nimi hoopiski Hussein Abdi Kahin.

„Tegelikult sündisin ma Somaalias ning hoolimata sellest, mis ma olen varasemalt öelnud, pole mu vanemad kunagi Ühendkuningriigis elanud. Mind kisti oma emast lahku ning toodi Mohamed Farah nime all ebaseaduslikult siia,“ rääkis legendaarne Farah, et on varasemates intervjuudes oma mineviku kohta valetanud.