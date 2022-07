McLareni F1 meeskond annab talendikale IndyCari sõitjale ootamatu võimaluse

Kaheksakordne vormel 1 etapivõitja Daniel Ricciardo on tänavu McLareni ridades jõudnud vaid kolmel korral punktikohale. Seetõttu on hakatud vormelimaailmas spekuleerima, et McLaren võib hooaja järel 33-aastase austraallasega lepingu lõpetada.

„Colton on ennast IndyCaris tõestanud talent. On huvitav näha, kuidas ta F1 masinaga ära harjub. Me usume, et see annab talle väärt kogemusi ja samal ajal näitab ka seda, kui kasulik on eelmiste aastate vormeleid lootustandvatele sõitjatele kasutamiseks anda,“ rääkis BBC-le McLareni vormel 1 meeskonna tiimijuht Andreas Seidl.