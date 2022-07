Kõigi aegade edukaim jalgpallur hurjutas Barcelonat: nad ei hooli oma klubi legendidest

39-aastane Alves naasis endise pikaaegse koduklubi Barcelona juurde lõppenud hooaja keskel. Hispaania kõrgliigas sai ta hooaja teisel poolel kirja 14 kohtumist, mille jooksul lõi ühe värava ja jagas kolm resultatiivset söötu.

Hooaja lõppedes sai legendaarsest paremkaitsjast vabaagent. Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano teatel soovis brasiillane sõlmida Barcelonaga uue lühiajalise lepingu, et Katari MM-iks end vormis hoida, kuid klubi ei soovinud seda teha.

Nüüd avaldas Alves The Guardianile antud intervjuus, et talle polnud sugugi meeltmööda, kuidas Barcelona klubi legendiga käitus: „Ma polnud lahkudes õnnetu, vaid hoopis õnnelik, et sain Barcelonas uuesti mängida. Unistasin sellest viimased viis aastat. Ainuke asi, mis mind häiris, oli see, kuidas nad minu lahkumisse suhtusid.“

„Kui klubiga uuesti liitusin, siis tegin neile väga selgeks, et ma pole enam 20-aastane jalgpallur ja nõudsin otsekohest suhtumist ning seda, et nad minu eest midagi varjama ei hakkaks. Paraku on klubi viimastel aastatel sellega palju patustanud. Barcelonat ei huvita inimesed, kes aitasid neil ajalugu teha,“ rääkis Alves.

Ta lisas: „Loomulikult ma loodan, et nad tagasi tippu jõuaks, aga klubi mentaliteet on täielikult muutunud. Jalgpall on meeskonnamäng, aga paraku on see teadmine Barcelonas kuhugi kadunud.“

Tiitlite poolest on Alves jalgpallimaailma edukaim mängija, olles profikarjääri jooksul võitnud 46 erinevat karikat. Ta mängis Barcelonas varasemalt aastatel 2008-2016, mille jooksul võitis muu hulgas kuus Hispaania meistritiitlit, kolm Meistrite liigat ja neli Hispaania karikat.

Barcelonast lahkumise järel esindas ta veel Torino Juventust, Pariisi Saint-Germaini ja Sau Paulot. Brasiilia koondise eest on tal kirjas 125 kohtumist ja kaheksa väravat.