Florast lahkunud Joonas Tamm liitus nimeka Euroopa klubiga

FCSB on 26-kordne Rumeenia meister, mis tulnud ka 24-l korral Rumeenia karikavõitjaks. Lisaks on klubi võitnud kaks Rumeenia liigakarikat ja kuuel korral kohaliku superkarika. Kõik näitajad on riigi rekordid. 1986. aastal võitis klubi Meistrite liiga eelkäija ja samal aastal ka Euroopa superkarika.