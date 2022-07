Eesti aasta parim naisvõrkpallur liitus Euroopa tippklubiga

24-aastane rahvuskoondise diagonaalründaja jäi klubi peatreenerile Filippo Schiavole silma juba hooajal 2019/2020, mil Laak mängis Itaalia klubi Chieri eest. „Itaalias veedetud kahe aasta jooksul tõestas ta end potentsiaalika mängijana,“ sõnas Schiavo pressiteate vahendusel. „Ta on oma rahvuskoondise liidreid, mis näitab, et ta suudab võtta vastutust ja sellega intelligentselt tegeleda. Pühendumus, jõud ja energia on sõnad, mis mul teda iseloomustades pähe tulevad.“