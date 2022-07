Kuuest kuus: USA U17 korvpallikoondis krooniti taas maailmameistriks

U17 korvpalli MM-i on peetud alates 2010. aastast. USA on võitnud nüüdseks kõik kuus võistlust (2020. aastal jäi MM koroonapandeemia tõttu ära - K.R.), kusjuures ameeriklaste mängude saldo kuue MM-i peale on 44 võitu ja mitte ühtegi kaotust.