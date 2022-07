Peeter Olesk saavutas Euroopa karikavõistluste etapil kolmanda koha

„ Olen õnnelik, et mul õnnestus võita. Viimastel laskudel hakkasin mõtlema, et olen maailmarekordi graafikus. Tegin seda ka eelmine kord ja ka siis ei õnnestunud mul rekordini jõuda. Täna oli jälle samamoodi. Liiga palju hakkasin sellele mõtlema“, selgitas Lunev oma viimast 91 punkti seeriat. „Tallinnasse on alati huvitav tulla, siin on kõrgel tasemel konkurents ja hästi korraldatud võistlus, lisaks eelneb Euroopa Karikavõistluste etapile olümpiakiirlaskmise võistlus Ranno Krusta memoriaal, mis on samuti väga hea võistlus, eriti arvestades seda, et olümpiakiirlaskmises korraldatakse vähe rahvusvahelisi võistlusi. Eesti on mulle õnnelik koht“, ütles standardpüstoli harjutuse võitja, kellele tänane võit oli kolmandaks Euroopa Karika etapi võiduks Eestis korraldatud Euroopa Karika etappidel standardpüstoli harjutuses, enne tänast oli ta võitnud 2018 ja 2021. aastal toimunud etapi.