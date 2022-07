PINGERIDA | 26 parimat Eesti korvpallituru vabaagenti

Alustuseks neli olulist märkust.

1. Pingereas pole eestlasi, kes sihivad töökohta välismaal ja eeldatavasti ka saavad selle. Ilmselgelt oleksid tabelis tipus Rauno Nurger, Janari Jõesaar ja paljud teised koondislased, aga väga-väga suure tõenäosusega nad uuel hooajal kodukamaral ei mängi.

2. Pingereas pole mehi, kes on klubidega ametlikult või vähem ametlikult käed löönud - näiteks oleks kaks nädalat tagasi tabelit trooninud Taavi Jurkatamm, kellele pani käpa peale Kalev/Cramo.

3. Miks ma selle pingerea tegin? Eesti passiga korvpallurid on võrreldes varasemaga veelgi enam hinnas, liiatigi võib supi segi peksta Keila võimalik liitumine meistrisarjaga. Erinevalt möödunud hooajast ei lähe Läti mängijad enam kirja kohalike meestena (loe: registreerimine tasuta), erand tehti vaid ühe ukrainlase toomisele. Kui esimese nelja välismängija registreerimine Eesti-Läti liigasse maksab klubidele 600 eurot, siis alates viiendast on see summa juba 7000 eurot.

4. Listis võib olla mängijaid, kes on kellegagi lepingu alla kirjutanud. Ühest küljest vabandan oma rumaluse pärast, aga teisest küljest tekib muidugi küsimus, miks pole korvpallivaesel ajal infost janunevatele fännidele sellest teada antud. Natuke peeglisse vaatamise koht, sest kohalik korvpall võiks vabalt olla aastaringselt pildis olev sport. Aga alustagem pingereaga.