Kõrvemaa Triatloni võitsid Kristo Prangel ja Merilin Jürisaar

Osalejad olid ühel meelel, et ilm oli küll väljakutsuv, kuid sellegipoolest oli üritus vägagi nauditav ning pakkus osalemisrõõmu nii suurtele kui väikestele. Tänavu aasta osales Sportland Kõrvemaa Triatlonil kokku 360 spordisõpra. Toimusid ka Mesikäpa laste- ja noorteduatlonid. Tegemist oli Kõrvemaa maastikurajaga, mis tähendas, et võistlejad said osaliselt sõita nii kõvakattega matkarajal kui ka kruusateel.